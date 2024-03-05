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Politico усомнилась в перспективе получения Taurus Украиной

Politico усомнилась в перспективе получения Taurus Украиной

После учетки разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, в котором те обсуждают организацию нанесения удара по Крымскому мосту, Украина вряд ли получит немецкие крылатые ракеты большой дальности Taurus в ближайшей перспективе.

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