В Красноярске проверят арестованного педофила на причастность к другим преступлениям

КРАСНОЯРСК, 14 июля. /ТАСС/. Следователи проверят 61-летнего мужчину, обвиняемого в насильственных действиях в отношении восьмилетней девочки в августе 2017 года в Красноярске, на причастность к другим подобным преступлениям.
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