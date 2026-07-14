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ТАСС

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В Красноярске проверят арестованного педофила на причастность к другим преступлениям

КРАСНОЯРСК, 14 июля. /ТАСС/. Следователи проверят 61-летнего мужчину, обвиняемого в насильственных действиях в отношении восьмилетней девочки в августе 2017 года в Красноярске, на причастность к другим подобным преступлениям.

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