Опасное для врага качество российских войск — откуда оно взялось

Армейская техника становится все более скоростной и маневренной. В наших войсках сейчас массово применяются тактические квадроциклы, мотовездеходы и багги, которые можно объединить общим названием легкие специальные транспортные средства.
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