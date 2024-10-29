Регионам Приволжья простили более 10 млрд рублей долгов

КАЗАНЬ, 29 октября, ФедералПресс. Федеральное правительство утвердило распоряжение о списании задолженности по бюджетным кредитам для 25 субъектов страны, среди которых оказались 6 регионов из Приволжского федерального округа.
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