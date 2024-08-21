В «Зените» одним предложением ответила на новость о трансфере Соболева

Форвард все еще игрок «Спартака» Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» отреагировал на новости о скором трансфере форварда «Спартака» Александра Соболева в клуб с берегов Невы.
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