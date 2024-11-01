Пресс-показ выставки «Передвижники» в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной

Государственная Третьяковская галерея представила центральный выставочный проект, посвященный творческой деятельности художников — членов и экспонентов Товарищества передвижных художественных выставок (ТПХВ), традиционно называемых «передвижниками».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии