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Царьград

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Крушение самолета в Казахстане: Россия и Азербайджан присоединяются к расследованию

Крушение самолета в Казахстане: Россия и Азербайджан присоединяются к расследованию

В Казахстане разбился самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек, из которых выжили 29 пассажиров, включая девять русских.

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