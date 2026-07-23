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У озера в Ростове нашли тело пропавшей помощницы юриста

У озера в Ростове нашли тело пропавшей помощницы юриста

В Ростове-на-Дону завершились поиски женщины, пропавшей при загадочных обстоятельствах 8 июля. Спустя более десяти дней её тело обнаружили у озера в Первомайском районе, сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

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