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Военный аналитик: Не повторяйте преступную легкомысленность Горбачёва – Россию снова обманут

Военный аналитик: Не повторяйте преступную легкомысленность Горбачёва – Россию снова обманут

Распад Советского Союза и захват природных богатств – наглядный урок всем сторонникам новой дружбы с Западом.

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