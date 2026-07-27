Кирилл Дмитриев удивился падению цен на нефть после сокращения экспорта

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, выразил недоумение по поводу падения цен на нефть марки WTI на 8% за день, несмотря на сокращение поставок и заявления об атаках на объекты государственной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии.