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Царьград

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Кирилл Дмитриев удивился падению цен на нефть после сокращения экспорта

Кирилл Дмитриев удивился падению цен на нефть после сокращения экспорта

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, выразил недоумение по поводу падения цен на нефть марки WTI на 8% за день, несмотря на сокращение поставок и заявления об атаках на объекты государственной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

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