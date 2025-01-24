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Шойгу: Запад теперь будет делать ставку на дестабилизацию Союзного государства

Шойгу: Запад теперь будет делать ставку на дестабилизацию Союзного государства

Запад не смог изменить ход специальной военной операции (СВО) на Украине и теперь будет делать ставку на дестабилизацию Союзного государства.

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Комментарии
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АндрейБорков
А почему нашим спец.службам, Правительству и промышленному комплексу не сделать ставку на дестабилизацию ЕС? Что мешает организовать перебои, по вине государств ЕС и их фирм и компаний, в поставке жизненно необходимых ресурсов и материалов? Организовать сбои в работе финансовых систем ЕС разве нельзя? А организовать проблемы с энергетикой, повреждения кабельных линий и трубопроводов, с недоказуемостью участия РФ, нельзя? Можно. А прямые угрозы нашим &quot;партнерам&quot; применения по ним всего спектра ЯО в соответствии с утвержденной Доктриной РФ, почему нет? Объявить угрозой НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ действия ЕС или отдельных членов этой шоблы, нельзя объявить и сделать официальное предупреждение о том, что по этой стране(странам) будет нанесен ПРЕВЕНТИВНЫЙ удар ввиду явной угрозы безопасности и территориальной целостности РФ? А денежки которые ЕС у РФ сперла, что нельзя представить как нанесение НЕПОПРАВИМОГО УЩЕРБА экономике? На это просто надо решиться, нужна политическая воля. Эти уроды - ЕС и НАТО понимают только силу, а у нас сплошное соплежуйство. Дожуемся мы соплей, дословоблудимся!
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19 час.
В
Валерий
Ну,с программа нарисована, когда реализация.
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16 час.

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