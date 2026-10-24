Киевский Нюрнберг. Сиди и смотри!

В фондах Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД) сохранился уникальный полуторачасовой документальный фильм, подробно запечатлевший все перипетии Киевского процесса.
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