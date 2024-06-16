Народный фронт наградит волонтёров, помогающих СВО

Награда «НАРОДНЫЙ ФРОНТ. ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ» разработана по поручению Президента России. Владимир Путин поручил учредить памятный нагрудный знак для поощрения волонтёров, помогающих участникам специальной военной операции и их семьям, по итогам встречи с участниками форума «Всё для Победы!» в Туле весной этого года.