ФСБ задержала японского журналиста на Сахалине по подозрению в шпионаже

На Сахалине сотрудники ФСБ задержали японского журналиста, подозреваемого в шпионаже. Корреспондент Hokkaido Shimbun собирал данные об обороноспособности России по заданию японской разведки.
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