Фармацевт Эстевао объяснила, в каких местах дома лучше хранить лекарства

Фармацевт Дафне Эстевао указала на распространенные ошибки при хранении лекарственных препаратов и назвала наиболее подходящие для этого места в жилых помещениях.
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