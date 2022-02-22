Хамзат Чимаев: «Я твой король, UFC!»

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал тренировочное фото. «Я твой король, UFC!» – написал Чимаев в инстаграме.

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