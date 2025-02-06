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Всех пассажиров севшего в поле под Новосибирском самолёта признали потерпевшими

Всех пассажиров севшего в поле под Новосибирском самолёта признали потерпевшими

Расследование инцидента близится к завершению. Лайнер уже разобрали на части.Простоявший больше года на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области самолёт Airbus-320 "Уральских авиалиний" уже почти разобран.

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