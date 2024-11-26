MS

Mikhail Stepanov

Название полка символично - Калиновский - это палач белорусского народа, мелкий польский шляхтич, убивавший белорусских крестьян. Был возведен в герои большевиками, потому что воевал против российской царской власти, а все остальное стыдливо замалчивалось, как этот «герой» вешал простых крестьян и грабил их, отбирая продовольствие, насаждал ненавистный польский язык и католическую веру. Так что те подонки, которые создали полк его имени, показали свое нутро в полном, развернутом виде.