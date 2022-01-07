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В Самаре в январе 38-летний бухгалтер получила два года колонии за присвоение 1 млн рублей

Стало известно, что в Самаре бухгалтера осудили на два года за присвоение одного миллиона рублей. Сотрудники правоохранительных органов установили, что виновная три месяца незаконно снимала деньги со счёта компании, в которая была трудоустроена.

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