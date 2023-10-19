Байден пообещал Зеленскому продолжение военной помощи Украине

США продолжат передавать военную помощь Украине, заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Белого дома.
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