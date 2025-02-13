Роднина и Навка поддержали создание однополых дуэтов в фигурном катании

Фигуристки Пападакис и Хаббелл начали выступать в танцах на льду как однополый дуэт.Двадцатидевятилетняя Габриэла Пападакис, дочь американца греческого происхождения - французская фигуристка, которая выиграла золото Олимпиады в Пекине и серебро Олимпиады в Пхёнчхане в танцах на льду в паре со слащавым и манерным открытым гомосексуалистом Гийомом Сизероном (русский олимпийский чемпион Роман Костомаров называл катание Пападакис и Сизерона "голубым").
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