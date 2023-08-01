Военное обозрение

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Бойцы 70-го полка ВС РФ разгромили штурмовые группы ВСУ на Ореховском участке Запорожского фронта

Бойцы 70-го полка ВС РФ разгромили штурмовые группы ВСУ на Ореховском участке Запорожского фронта

Очередным провалом и потерями завершился уже n-й по счету штурм российских позиций на Ореховском участке Запорожского фронта украинскими военнослужащими.

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