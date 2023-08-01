Очередным провалом и потерями завершился уже n-й по счету штурм российских позиций на Ореховском участке Запорожского фронта украинскими военнослужащими.
Популярные статьи
- Двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева исключена из состава центрального штаба Народного фронта
- Президент Мексики: Наша делегация не поедет в Саудовскую Аравию на саммит по Украине, если на нём не будет России
- Ночью дроны «Герань» ударили по аэродрому в Староконстантинове в момент попытки украинских военных устранить последствия дневного ракетного удара
Свежие комментарии