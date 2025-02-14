Сенатор Джабаров: о «шокирующей сделке» по Украине знает только команда Трампа

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что детали «шокирующей сделки» по Украине, о которой ранее говорил вице-президент США Джей-Ди Вэнс, известны только президенту Дональду Трампу и его ближайшему окружению.
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