ВСПОМИНАЯ ОСЕНЬ.

С большим желанием и старанием учащиеся студии ´Рамоначак´ (педагог дополнительного образования Михолап Анастасии Николаевны) государственного учреждения образования ´Центр дополнительного образования детей и молодежи ´Росквит´ г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии