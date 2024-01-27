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Регион 29

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В Поморье запланированы мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Ленинграда от блокады

Они будут интересны и для семей с детьми, и для молодых жителей Поморья. Организаторы подготовили ряд интересных активностей, включая художественные конкурсы, онлайн-викторины, уроки мужества, тематические занятия и многое другое.

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