В Поморье запланированы мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Ленинграда от блокады

Они будут интересны и для семей с детьми, и для молодых жителей Поморья. Организаторы подготовили ряд интересных активностей, включая художественные конкурсы, онлайн-викторины, уроки мужества, тематические занятия и многое другое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)