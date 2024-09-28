Эстрогены оказывают скрытое влияние на развитие рака, подавляя активность ключевых иммунных клеток

Связь между эстрогенами и раком молочной железы В научном исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, учёные из Института рака Дьюка (Duke Cancer Institute) обнаружили неожиданную связь между эстрогенами и ростом рака молочной железы.
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