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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Эстрогены оказывают скрытое влияние на развитие рака, подавляя активность ключевых иммунных клеток

Связь между эстрогенами и раком молочной железы В научном исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, учёные из Института рака Дьюка (Duke Cancer Institute) обнаружили неожиданную связь между эстрогенами и ростом рака молочной железы.

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