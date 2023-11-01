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Сменившие сторону

Сменившие сторону

Бывшие солдаты 36-й и 93-й бригад ВСУ перешедшие на сторону российской армии.Не так давно было объявлено, что наконец то дозрели до создания целого батальона из бывших ВСУшников.

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