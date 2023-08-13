Попытка обстрела Крымского моста

Ольга Каширина Почему бы этим мерзавцам не пострелять в Сан-Франциско? Там и мост подходящий, кажется, есть. Идиоты! Гордились бы, что в их времена возвели такое диво, как Крымский мост. Это же чудо века.

Митя Ерисанов бл.. когда мы начнем е..ь по Куеву и ЛЬвову сутками напролёт, мало обьектов е..т..м? Военкоматы, мент-участки, мосты через Днепр и тд... чтоб те твари там по подвалам существовали тогда у них поубавится пылу по нашим гражданским стрелять напостой