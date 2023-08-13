Атаковать Крымский мост Украине помогает Запад ПВО ВС РФ сбили 2 ракеты, которыми ВСУ пытались атаковать Крымский мост.
Попытка обстрела Крымского моста
Комментарии
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Ольга Каширина
Почему бы этим мерзавцам не пострелять в Сан-Франциско? Там и мост подходящий, кажется, есть. Идиоты! Гордились бы, что в их времена возвели такое диво, как Крымский мост. Это же чудо века.
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10 час.
Митя Ерисанов
бл.. когда мы начнем е..ь по Куеву и ЛЬвову сутками напролёт, мало обьектов е..т..м? Военкоматы, мент-участки, мосты через Днепр и тд... чтоб те твари там по подвалам существовали тогда у них поубавится пылу по нашим гражданским стрелять напостой
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9 час.
тимур чагалидзе
Автор, а что значит слово "пластит"???)))
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9 час.
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