«Спящий пророк»: какое будущее Эдгар Кейси предсказал России

Эдгар Кейси многими считается одним из величайших ясновидящих Америки конца XIX – начала XX веков. Он родился в семье фермера, жил простой жизнью, ничем особенно не выделялся, в учебе он также никогда не блистал.
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