Ферстаппен подал заявку на товарный знак Simply Lovely

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен намерен застолбить за собой фирменную фразу. Стало известно, что 21 мая 2024 года команда менеджеров подала заявку на регистрацию товарного знака Simply Lovely Inspired by Max Verstappen в Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза.