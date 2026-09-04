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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов предрек победу «Динамо» над «Спартаком»: «Это поможет забыть старт сезона они идут от плохого к хорошему. Мотивации у бело-голубых больше»

Владислав Радимов дал прогноз на матч 7-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак». Игра пройдет в воскресенье на «ВТБ Арене».

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