Израильский премьер-министр заявил, что Израиль готов противостоять давлению международного сообщества.
НЕТАНЬЯХУ ЗАЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ ИЗРАИЛЯ ПРОТИВОСТОЯТЬ ВСЕМУ МИРУ
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Lana_Borei Иванова
Как бешеной собаке сто вёрст не круг, так и Израилю убитые дети Газы не жертвы
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16 час.
Ксюша Кирьязис
Пусть только Израиль не забывает, что если весь мир плюнет, то....
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15 час.
Россиянин
Евреям пора подумать куда им бежать. Но никто в мире их не ждет, и не желает видеть. Им опять придется скитаться по миру.
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8 час.
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