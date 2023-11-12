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  • Лев Добрый
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НЕТАНЬЯХУ ЗАЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ ИЗРАИЛЯ ПРОТИВОСТОЯТЬ ВСЕМУ МИРУ

НЕТАНЬЯХУ ЗАЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ ИЗРАИЛЯ ПРОТИВОСТОЯТЬ ВСЕМУ МИРУ

Израильский премьер-министр заявил, что Израиль готов противостоять давлению международного сообщества.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Как бешеной собаке сто вёрст не круг, так и Израилю убитые дети Газы не жертвы
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