НЕТАНЬЯХУ ЗАЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ ИЗРАИЛЯ ПРОТИВОСТОЯТЬ ВСЕМУ МИРУ

Как бешеной собаке сто вёрст не круг, так и Израилю убитые дети Газы не жертвы

Пусть только Израиль не забывает, что если весь мир плюнет, то....

Россиянин

Евреям пора подумать куда им бежать. Но никто в мире их не ждет, и не желает видеть. Им опять придется скитаться по миру.