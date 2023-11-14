Во Франции сделали шокирующее заявление о Путине

Провал украинского контрнаступления, конфликт между Израилем и ХАМАС, а также внутриполитические проблемы в США благоприятствуют Москве в достижении ее целей, приводит французское издание La Dépêche мнение специалиста по геополитике и России Кароль Гримо-Потте.
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