Во Франции сделали шокирующее заявление о Путине

Провал украинского контрнаступления, конфликт между Израилем и ХАМАС, а также внутриполитические проблемы в США благоприятствуют Москве в достижении ее целей, приводит французское издание La Dépêche мнение специалиста по геополитике и России Кароль Гримо-Потте.