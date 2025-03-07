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Китай

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Проблема кыргызско-таджикской границы решена окончательно -- президент Кыргызстана

Бишкек, 6 марта /Синьхуа/ -- Проблема кыргызско-таджикской границы решена окончательно. Об этом в четверг заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью государственному информагентству Кабар, комментируя соглашение о делимитации кыргызско-таджикской границе.

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