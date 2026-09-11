Открытие «VOLGA Арены»: «Торпедо» сыграет с «Ак Барсом» 14 сентября

Официальная церемония открытия «VOLGA Арены» в Нижнем Новгороде запланирована на 14 сентября. Как сообщается, праздничные мероприятия охватят время до начала игры и перерывы, участие в них будет доступно всем посетителям.
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