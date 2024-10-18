ЕС поддерживает план Зеленского, но не комментирует вопрос вступления Украины в НАТО

Европейский союз поддерживает план украинского лидера Владимира Зеленского, однако не комментирует вопрос, касающийся приема Украины в НАТО, заявила руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
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