Новая Зеландия: человек был взят под стражу в полиции после того, как мужчина был ранен в результате предполагаемого ножевого ранения, возникшего в результате ссоры на автостоянке LynnMall в районе Нью-Линн в Окленде, примерно в 11:00 (23:00 по Гринвичу, 16 сентября).