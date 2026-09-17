Новая Зеландия: человек был взят под стражу в полиции после того, как мужчина был ранен в результате предполагаемого ножевого ранения, возникшего в результате ссоры на автостоянке LynnMall в районе Нью-Линн в Окленде, примерно в 11:00 (23:00 по Гринвичу, 16 сентября).
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