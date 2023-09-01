Военное обозрение

3 529 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • GriG Ms
    суки тогашые .... чёйт хочут индюки«Пакистанские ист...
  • Валерий Шаронов
    всё правильно, доходы миллера падают!«Газпром» увеличи...
  • Валерий Сорокин
    В Верховной Раде Украины предложили снизить призывной возраст до 17 лет. Может хватить украинцам жить, по правилам ...В Верховной Раде ...

Первый звонок по всей стране: от общеобразовательных школ до военных вузов

Первый звонок по всей стране: от общеобразовательных школ до военных вузов

Осталось позади лето 2023 года. Наступил сентябрь, и сегодня наша страна празднует День знаний – один из тех праздников, который в той или иной мере касается каждого.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх