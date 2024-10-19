Ольга Торубарова: Приняла участие в партнерской сессии «Спортивная идеология и идеология в спорте: современные инструменты и технологии воспитания личности спортсмена»

Приняла участие в партнерской сессии «Спортивная идеология и идеология в спорте: современные инструменты и технологии воспитания личности спортсмена»Совместно с Российским обществом «Знание» и Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни обсуждали вопросы:• Влияние образ.
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