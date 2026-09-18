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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Дзюбу я всегда жду в РПЛ. Дзюба нам нужен». Алаев о форварде

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что хочет видеть Артема Дзюбу в Альфа-Банк РПЛ .  38-летний нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона».

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