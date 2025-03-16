Путин обсудит сотрудничество с Рахмоном и выступит на съезде РСПП

На следующей неделе Владимир Путин примет участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, выступит на заседании коллегии Генпрокуратуры, проведёт встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также проведет совещание с Советом безопасности.