Европа обречена. Стоит ли России её спасать?

лл лина любимцева А вы знаете, ПОЧЕМУ США опускают Европу ниже городской канализации? ЧТОБЫ была нищета, дороговизна и т.д., а виноватой во всем объявить Россию. ЧТОБЫ ПОТОМ настроить европейцев на войну с Россией. За российские богатства: леса, воды, нефть, газ и т.д.

Игорь Максаков Их поезд уже давно ушёл в небытие, и шпалы разобрали, а рельсы сдали в пункт приёма метала. Меня бесят люди, которые что-то начинают гадать на кофейной гуще, а вот так сделают, а вот так. Да пошли они все наХ! Своим умом нужно жить, а народ у нас умный и мастеровой, к тому же великий и непобедимый воин! Так, что сцать не надо!