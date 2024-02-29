Театр абсурда
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Театр абсурда

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    Всю эту лабуду с дуркаинством и втягиванием гейжопии в драчку пиндосятина устроила для ЛИКВИДАЦИИ экономики гейжопии ...Европа обречена. ...

Европа обречена. Стоит ли России её спасать?

Европа обречена. Стоит ли России её спасать?

ПРОСТО  О  ГЛАВНОМ Когда мы оцениваем какую-то ситуацию, то мы невольно используем для этого те понятия, которые свойственны нам.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А вы знаете, ПОЧЕМУ США опускают Европу ниже городской канализации? ЧТОБЫ была нищета, дороговизна и т.д., а виноватой во всем объявить  Россию. ЧТОБЫ ПОТОМ настроить европейцев на войну с Россией. За российские богатства: леса, воды, нефть, газ и т.д.
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14 час.
Игорь Максаков
Их поезд уже давно ушёл в небытие, и шпалы разобрали, а рельсы сдали в пункт приёма метала. Меня бесят люди, которые что-то начинают гадать на кофейной гуще, а вот так сделают, а вот так. Да пошли они все наХ! Своим умом нужно жить, а народ у нас умный и мастеровой, к тому же великий и непобедимый воин! Так, что сцать не надо!
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12 час.
Олег Самойлов
Всю эту лабуду с дуркаинством и втягиванием гейжопии в драчку пиндосятина устроила для ЛИКВИДАЦИИ экономики гейжопии как конкурента своей! пиндосрань ВСЕГДА  и во все времена крутила свои делишки чужими руками. Сейчас пиндоссии нужна война для того, чтобы полностью списать весь свой сумасшедший долг, чего без мировой войны сделать невозможно и нереально. пиндостина здесь играет вдолгую и вполне расчетливо. Посему вывод можно и нужно, на мой взгляд, делать простой: пиндосятину к ногтю! К тому все и идет скорее всего...
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6 час.

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