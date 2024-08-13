Чтобы котлеты таяли во рту, бабушки добавляют в фарш особый ингредиент и готовят только так Ольга ВайленкоКаждая хозяйка стремится удивить своих родных и близких кулинарными шедеврами, которые не только вкусны, но и просты в приготовлении.