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Чтобы котлеты таяли во рту, бабушки добавляют в фарш особый ингредиент и готовят только так

Чтобы котлеты таяли во рту, бабушки добавляют в фарш особый ингредиент и готовят только так

Чтобы котлеты таяли во рту, бабушки добавляют в фарш особый ингредиент и готовят только так Ольга ВайленкоКаждая хозяйка стремится удивить своих родных и близких кулинарными шедеврами, которые не только вкусны, но и просты в приготовлении.

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