Военкоры пояснили, почему ВСУ продолжит попытки прорыва в Курской области

Военкоры телеграмм-канала «Два майора» сообщили о положении дел на Курском фронте на утро 6 января. Главное событие – это противостояние контрнаступлению ВСУ, а также наступление военных РФ в районах Махновки и Дмитрюкова, освобождение Леонидово.