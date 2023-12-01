Как правильно разнообразить зимний гардероб: цвета, фактуры, аксессуары

МОСКВА, 1 декабря, ФедералПресс. Зима – это не повод отказываться от разнообразия в образах. Не стоит ограничиваться одним пальто или пуховиком на все три месяца, лучше иметь в гардеробе несколько вариантов верхней одежды.
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