Какой секретный приказ Андропова выполнил Ельцин в Екатеринбурге

С финалом царствующего дома Романовых в России связано немало тайн и мистических совпадений, главное из которых: расстрел семьи произошел в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, а начало династии связывают с Ипатьевским монастырем, откуда был призван на царство юный Михаил Романов.
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