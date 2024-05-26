Какой секретный приказ Андропова выполнил Ельцин в Екатеринбурге

С финалом царствующего дома Романовых в России связано немало тайн и мистических совпадений, главное из которых: расстрел семьи произошел в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, а начало династии связывают с Ипатьевским монастырем, откуда был призван на царство юный Михаил Романов.