Комиссия ОП РФ предупредила россиян о новом обмане мошенников с трудоустройством

Мошенники придумали новую схему для обмана россиян. Теперь они представляются работодателями и предлагают оформить зарплатную карту, сообщил зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.
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