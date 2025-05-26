Грозит пехотой: дроновод ВСУ просил русских бойцов о пощаде для беспилотника

На крыльях вражеского дрона была нанесена надпись, содержащая просьбу не сбивать его.Операторы FPV-дронов ВС России зафиксировали на видео украинский беспилотник, на котором было послание с просьбой о пощаде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии