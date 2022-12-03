Этот таинственный мир

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Кто настоящие хозяева Земли и каковы их планы в отношении человечества?

Кто настоящие хозяева Земли и каковы их планы в отношении человечества?

Нет времени читать? Тогда слушай. Земля — это своего рода экспериментальный заповедник или ферма, принадлежащая инопланетянам, которые контролируют развитие человечества, утверждает противоречивая теория, имеющая на удивление много сторонников.

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