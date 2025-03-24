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Краснов поручил проследить за соблюдением прав учеников при сдаче экзаменов

Краснов поручил проследить за соблюдением прав учеников при сдаче экзаменов

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам всех регионов проследить за обеспечением прав учащихся во время сдачи экзаменов и зачисления в старшие классы школ, колледжей и высших учебных заведений.

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