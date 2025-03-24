Краснов поручил проследить за соблюдением прав учеников при сдаче экзаменов

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам всех регионов проследить за обеспечением прав учащихся во время сдачи экзаменов и зачисления в старшие классы школ, колледжей и высших учебных заведений.
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